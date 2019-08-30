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Общество

Партпроект помог многодетной семье из Псковского района подготовить детей к школе

«Единая Россия» помогла многодетной семье из Псковского района собрать детей в школу. На просьбу о содействии в подготовке к Дню знаний отозвалась региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В семье воспитываются трое детей, двое из них – школьники. Мальчик идет в этом году в 9-й класс, а его сестра – в 6-й. Партийцы изыскали средства и приобрели для них необходимые канцелярские принадлежности.

«Собрать ребенка в школу – непростая финансовая задача, особенно для многодетных семей и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Поэтому традиционно накануне нового учебного года партия «Единая Россия» участвует в акции «Собери ребенка в школу», откликается на просьбы псковичей, оказывает им возможную поддержку и помощь в подготовке детей к 1 сентября», - сказала Елена Полонская.

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