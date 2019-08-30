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Общество

Температурный режим при хранении продуктов не соблюдался в лагере «Юный железнодорожник» в Невельском районе

В детском оздоровительном лагере «Юный железнодорожник», который расположен в деревне Опухлики Невельского района, великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения требований законодательства при организации летнего отдыха детей в лагере.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в ходе проверки было выявлено, что в детском лагере не соблюдается температурный режим при хранении продуктов. Кроме того, пожарный щит укомплектован необходимым инвентарем не в полном объеме.

В этой связи великолукская транспортная прокуратура внесла представление начальнику дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги – филиала РЖД, в ведении которого находится лагерь. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

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