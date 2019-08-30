Россиянам напомнили о рабочем дне 31 декабря

11:25, 30 августа 2019, ПАИ

Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря, сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости.

Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января. В прошлом году отдых начался на два дня раньше, однако в этом 30 и 31 декабря выпали на будние дни — понедельник и вторник.

Ближайшие длинные выходные россиян ожидают в ноябре. Они продлятся со 2 ноября по 4 ноября. Этот отдых связан с празднованием Дня народного единства.