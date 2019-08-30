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Общество

Водоснабжение восстановили на улице Приозерной в Стругах Красных

В Стругах Красных на улице Приозерной по требованию прокуратуры было восстановлено водоснабжение жилых домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований пункта 31 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов на улице Приозерной в Стругах Красных было прекращено водоснабжение.

В этой связи прокурор Стругокрасненского района в адрес конкурсного управляющего муниципального предприятия «ЖКХ» внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Нарушения закона устранены, водоснабжение жилых домов восстановлено.

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