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Общество

В России предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. С соответствующей инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

По мнению автора инициативы, продление летних каникул позволит молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре.

Парламентарий напомнил, что работодатели часто требуют от выпускников наличия опыта работы. «Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», - подчеркнул депутат. Он также отметил, что данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит россиянам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре.

Пилотный проект депутат предложил запустить на Дальнем Востоке – в Хабаровском и Приморском краях.

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