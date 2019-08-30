В России предложили продлить летние каникулы до октября

10:58, 30 августа 2019, ПАИ

Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. С соответствующей инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

По мнению автора инициативы, продление летних каникул позволит молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре.

Парламентарий напомнил, что работодатели часто требуют от выпускников наличия опыта работы. «Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», - подчеркнул депутат. Он также отметил, что данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит россиянам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре.

Пилотный проект депутат предложил запустить на Дальнем Востоке – в Хабаровском и Приморском краях.