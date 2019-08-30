Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства

10:44, 30 августа 2019, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования образования региональных органов безопасности. Поздравление глава региона опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

«Пережив распад СССР, административные реформы, органы государственной безопасности, как и 75 лет назад, по-прежнему верны своему главному девизу: «Государственность, законность и честь», - подчеркнул Михаил Ведерников. - На протяжении всей истории отчизны органы государственной безопасности, в том числе и псковское Управление всегда находились на самом острие борьбы за национальные интересы, стойко защищали ее государственность, суверенитет и территориальную целостность. Свою жизнь вы посвятили трудной, опасной, но благородной службе, вы всегда находитесь на передовых рубежах. Сегодня ваша главная задача: борьба с терроризмом, коррупцией и шпионажем».

Губернатор поблагодарил ветеранов службы за опыт и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и счастья на долгие годы. Молодым сотрудникам рекомендовал равняться на ветеранов и приумножать славу псковского Управления ФСБ.