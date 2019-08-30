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Общество

Объявлены аукционы на ремонт дорог в Невельском и Себежском районах

Объявлены аукционы на определение подрядчика по ремонту автомобильных дорог в Невельском и Себежском районах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по закупкам Псковской области, на сайте госзакупок размещена конкурсная документация о проведении электронных аукционов на определение подрядчика по выполнению ремонтов автомобильных дорог Невель – Нощино – Толкачево на участке км 16+925 - км 17+929 в Невельском районе и Исаково-Микулино на участке км 0+000 – км 0+950 в Себежском районе.

Начальная цена контрактов составляет 14 млн 907 тысяч 752 рубля. Финансирование осуществляется из средств областного бюджета. Работы должны быть завершены до 15 ноября.

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