Объявлены аукционы на ремонт дорог в Невельском и Себежском районах

11:31, 30 августа 2019, ПАИ

Объявлены аукционы на определение подрядчика по ремонту автомобильных дорог в Невельском и Себежском районах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по закупкам Псковской области, на сайте госзакупок размещена конкурсная документация о проведении электронных аукционов на определение подрядчика по выполнению ремонтов автомобильных дорог Невель – Нощино – Толкачево на участке км 16+925 - км 17+929 в Невельском районе и Исаково-Микулино на участке км 0+000 – км 0+950 в Себежском районе.

Начальная цена контрактов составляет 14 млн 907 тысяч 752 рубля. Финансирование осуществляется из средств областного бюджета. Работы должны быть завершены до 15 ноября.