0
15:30
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
14:28
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
13:46
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
12:25
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
12:06
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
11:17
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
10:44
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
Еще новости
Общество

Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен

Строительство только одной новой школы в Пскове не решит проблему вторых смен, подчеркнула на пресс-конференции 30 августа начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузыченко подчеркнула, что перед профильным комитетом области и перед городским управлением образования стоит задача ликвидировать вторые смены в школах Пскова. «Мы работаем в этом направлении, ищем выходы из ситуации», - отметила она, добавив, что пока удалось избавиться лишь от третьих смен.

Глава ведомства уточнила, что строительство школы на Завеличье - одна из форм такой работы. Городу нужны новые школы, и не одна. 

При этом в Пскове есть классы, где учеников не хватает. Речь о школах № 16 и 17 в Любятово и на Крестовском шоссе. «Туда мы можем спокойно направлять детей, но там сложно с транспортной доступностью», - добавила Анна Кузыченко. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
30 августа 2019
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
30 августа 2019
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
30 августа 2019
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
30 августа 2019
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
30 августа 2019
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
30 августа 2019
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
30 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области
30 августа 2019
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области

Идет загрузка...