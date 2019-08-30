Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен

12:06, 30 августа 2019, ПАИ

Строительство только одной новой школы в Пскове не решит проблему вторых смен, подчеркнула на пресс-конференции 30 августа начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузыченко подчеркнула, что перед профильным комитетом области и перед городским управлением образования стоит задача ликвидировать вторые смены в школах Пскова. «Мы работаем в этом направлении, ищем выходы из ситуации», - отметила она, добавив, что пока удалось избавиться лишь от третьих смен.

Глава ведомства уточнила, что строительство школы на Завеличье - одна из форм такой работы. Городу нужны новые школы, и не одна.

При этом в Пскове есть классы, где учеников не хватает. Речь о школах № 16 и 17 в Любятово и на Крестовском шоссе. «Туда мы можем спокойно направлять детей, но там сложно с транспортной доступностью», - добавила Анна Кузыченко.