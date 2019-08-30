Молодые полицейские приняли присягу в Пскове

13:02, 30 августа 2019, ПАИ

30 августа группа слушателей центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Традиционно церемония проходила на плацу учебного центра. Три месяца длилась учеба слушателей и принятие присяги стало финалом прошедшей профессиональной подготовки. Молодые полицейские перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы России, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Начальник центра, полковник полиции Сергей Иванов поздравил молодых полицейских с принятием присяги. Он пожелал им достойно показать знания теории, полученные в центре профессиональной подготовки, при выполнении служебных задач.

Всего присягу приняли 33 человека - это и парни, и девушки. В ближайшее время они приступят к выполнению своих служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.