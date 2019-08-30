Псковский театр драмы отправляется с «Ревизором» на фестиваль в Екатеринбург

13:28, 30 августа 2019, ПАИ

Псковский театр драмы отправляется с «Ревизором» на фестиваль «Реальный театр» в Екатеринбург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

9 сентября на сцене Екатеринбургского ТЮЗа покажут спектакль «Ревизор», фантазия на темы хрестоматийной пьесы Гоголя в постановке Петра Шерешевского.

Основателем и арт-директором «Реального театра» является ведущий российский критик и куратор Олег Лоевский. Раз в два года он собирает в Екатеринбурге спектакли со всей России, которые показались ему наиболее интересными за последнее время. В фестивальной программе XV «Реального театра» за восемь дней будет представлено двадцать спектаклей восемнадцати театров из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Челябинска, Глазова, Томска, Красноярска, а также из Таллинна (Эстония), Софии (Болгария) и Туркуэна (Франция). Среди участников фестиваля – «Му-му» Дмитрия Крымова, «Восемь любящих женщин» Евгения Марчелли, «Дети Солнца» Тимофея Кулябина, «Хорошо темперированные грамоты» Дмитрия Волкострелова, «Чайка» Григория Козлова, «Крестьяне о писателях» Дмитрия Егорова и другие спектакли ведущих режиссеров страны.

Режиссер псковского спектакля Петр Шерешевский, почти не меняя текста пьесы, действие которой у него перенесено в сегодняшний день, резко скорректировал привычный жанр «Ревизора». Премьера спектакля состоялась 6 сентября 2018 года. В ноябре 2018 года «Ревизор» участвовал в фестивале «Осенний марафон» в Петербурге. Гастроли в Екатеринбурге станут частью беспрецедентного в истории Псковского театра драмы сентябрьского гастрольного тура, в ходе которого театр посетит Владивосток, Екатеринбург, Москву, Новороссийск и Севастополь и покажет зрителям этих городов различные спектакли действующего репертуара.