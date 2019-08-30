Жителям России разрешат выкупать свои долги у банков

14:16, 30 августа 2019, ПАИ

Жителям России планируют разрешить выкупать свои просроченные долги у банков и микрофинансовых организаций до продажи коллекторам. С соответствующим законопроектом выступил Минэкономразвития, пишет газета «Коммерсантъ».

Новые поправки предполагают, что кредиторы перед продажей своих прав должны будут предложить заемщику выкупить свой долг по аналогичной цене. Если банк не сделает такое предложение, заемщик будет иметь возможность выкупить у нового владельца свой кредит за половину цены.

Предполагается, что такие правила будут распространяться только на добросовестных заемщиков и не коснутся злостных неплательщиков.