Михаил Ведерников: Силовики Псковской области на профессиональном уровне обеспечивают безопасность жителей региона

14:37, 30 августа 2019, ПАИ

Силовые структуры Псковской области на высоком профессиональном уровне обеспечивают покой и безопасность жителей региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на торжественном собрании по случаю 75-летия со дня образования УМВД России по области в зале Псковского театра драмы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, 2019 год богат на юбилейные даты. Он напомнил, что недавно исполнилось 75 лет со дня образования Псковской области, 29 августа с юбилеем поздравляли сотрудников органов госбезопасности, завтра исполняется 80 лет Псковской дивизии, а в сентябре, как отметил глава региона, 75-летие будет отмечать прокуратура Псковской области. «Близость этих дат говорит о том, что силовые структуры начали свою работу с первых дней образования области», - добавил Михаил Ведерников.

«Я не раз мог лично убедиться в вашем профессионализме, особую благодарность хочу сказать за то, что вам удалось добиться снижения преступности практически по всем направлениям, в том числе в деле борьбы с коррупцией», - отметил он.

Глава региона также заявил, что областные власти делают все, чтобы Псковская область начала развиваться во всех сферах. По мнению Михаила Ведерникова, важно, что силовые структуры обеспечивают безопасность и благоприятный инвестиционный климат в регионе. Крое того, губернатор отметил также отличную работу ведомства на прошедших Ганзейских днях в Пскове.

«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и счастья», - заключил Михаил Ведерников.