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Общество

24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества

24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов по реализации социальных проектов в Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Изначально было подано 26 заявок, однако две заявки признаны не соответствующими требованиям положения. Окончательные итоги конкурса планируется подвести не позднее 8 октября. Лучшие проекты получат субсидии из областного бюджета. Максимальный размер субсидии составит 200 тысяч рублей. Всего между НКО распределят порядка 2 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета.

Конкурс по предоставлению субсидий на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, проводится в Псковской области в течение 5 лет. За это время грантовое финансирование получили более 50 социальных проектов на сумму более 7,3 млн рублей.

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