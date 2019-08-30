Президент России назвал нормальное количество детей в семье

16:23, 30 августа 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин считает, что три ребенка в семье — «нормально и правильно». Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, сообщает пресс-служба Кремля.

Андрей Чибис заявил, что качество жизни в закрытых городах, где живут военные, не выдерживает никакой критики, и это «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью».

«Не огромное, нормальное. Это правильно», — ответил на это Владимир Путин.