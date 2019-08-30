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Общество

Президент России назвал нормальное количество детей в семье

Фото с официального сайта Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что три ребенка в семье — «нормально и правильно». Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, сообщает пресс-служба Кремля.

Андрей Чибис заявил, что качество жизни в закрытых городах, где живут военные, не выдерживает никакой критики, и это «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью».

«Не огромное, нормальное. Это правильно», — ответил на это Владимир Путин.

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