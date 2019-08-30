Пскович заплатил 344 тысячи рублей для выезда за границу

15:44, 30 августа 2019, ПАИ

Житель Псковского района, виновный в ДТП, задолжал страховой компании 344 тысячи рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, долгое время пскович уклонялся от выплаты долга.

В связи с этим ему в качестве меры воздействия запретили проводить регистрационные действия с имуществом и закрыли выезд за границу. Когда должнику понадобилось выехать за пределы страны, он все-таки оплатил долг в полном объёме. В результате все запреты и ограничения в отношении должника отменены.