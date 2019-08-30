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Общество

Автобусы в районах улиц Никольской и Владимирской пойдут не раньше 2022-2023 годов

В деревне Родина Псковского района в одноименном жилом комплексе и «Образцовом квартале» (улицы Никольская и Владимирская) автобусное сообщение появится не раньше 2022-2023 годов. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, отвечая на вопрос псковича Максима Кошелева на портале ведерников.рф.

Как отметил Борис Елкин, сейчас организовать на этих улицах движение автобуса невозможно из-за несоответствия улично-дорожной сети правилам безопасной перевозки пассажиров.

«Изменение существующей схемы движения, в частности установки знаков одностороннего движения, создаст еще большие проблемы для автовладельцев и жителей данного района. Кроме того, дорога, по которой может пролегать автобусный маршрут, помимо недостаточной ширины имеет сложную траекторию, прямые углы и перепады высот, и является небезопасной для организации автобусного сообщения», - заявил Борис Елкин.

Он также добавил, что в рамках реконструкции улиц Кузбасской Дивизии, Западной, Крестки и улицы Байкова будет налажено регулярное автобусное сообщение с улицами Никольская и Владимирская. Работы планируется начать в 2022-2023 годах.

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