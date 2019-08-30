Жителям России пообещали бабье лето

16:51, 30 августа 2019, ПАИ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям центра европейской части России бабье лето, сообщает РИА Новости.

По его словам, нет никаких сомнений, что бабье лето придет в центральные регионы страны. «Уверенно говорим, что бабье лето будет», — сказал метеоролог.

Он также напомнил, что осенью прошлого года длительного периода теплой и сухой погоды не было, однако теперь оно ожидается.

В Псковской области первая треть сентября ожидается достаточно теплой - в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки в +17...+24 градуса, ночью +13...+17 градусов. Синоптики обещают ясную погоду, преимущественно без осадков. Лишь 3-4 дня будут дождливыми. Ночных заморозков не прогнозируется.