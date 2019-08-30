Жителям России пообещали бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям центра европейской части России бабье лето, сообщает РИА Новости.
По его словам, нет никаких сомнений, что бабье лето придет в центральные регионы страны. «Уверенно говорим, что бабье лето будет», — сказал метеоролог.
Он также напомнил, что осенью прошлого года длительного периода теплой и сухой погоды не было, однако теперь оно ожидается.
В Псковской области первая треть сентября ожидается достаточно теплой - в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки в +17...+24 градуса, ночью +13...+17 градусов. Синоптики обещают ясную погоду, преимущественно без осадков. Лишь 3-4 дня будут дождливыми. Ночных заморозков не прогнозируется.