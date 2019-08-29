Случайно найденной картой в Великих Луках девушки оплатили свои покупки

17:25, 30 августа 2019, ПАИ

В Великих Луках 66-летний местный житель забыл карту в банкомате торгового центра на улице Вокзальной. Нашли её две великолучанки 17 и 19 лет. Но вместо того, чтобы сообщить о находке в соответствующие органы, они оплатили картой свои покупки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропажу карты пенсионер обнаружил только тогда, когда с неё начали пропадать деньги. Девушки расплачивались по ней в магазине косметики и кафе. Всего они успели снять более 1 тысячи 700 рублей, после чего карта была заблокирована.

Потерпевший обратилась за помощью в полицию. Стражи правопорядка нашли девушек благодаря камерам видеонаблюдения. Девушки во всём признались. По данному факту полиция проводит проверку.