Праздничные мероприятия в честь 80-летия 76-й десантно-штурмовой дивизии начнутся в 11 часов

17:56, 30 августа 2019, ПАИ

31 августа в 11:00 начнутся праздничные мероприятия в честь 80-летия 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, торжество состоится на Набережной Флотской славы (берег реки Великой).

Запланирован торжественный митинг в амфитеатре на городской набережной Флотской славы, исполнение строевой песни личным составом 76-й дивизии, плац-парад военного оркестра.

Затем состоится десантирование спортсменов-парашютистов с флагами России, ВДВ, Псковской области и показательные выступления разведывательных подразделений, а также показ действий десантно-штурмовой роты по захвату объекта противника, форсирование реки Великой. Пройдёт праздничный концерт с участием ВИА «Голубые молнии» и творческих коллективов Пскова.

Горожане смогут побывать на выставке образцов вооружения и военной (специальной) техники Воздушно-десантных войск (БМД-2, ВТР-82а, 2с25 «Спрут», «Гусар», БМ9А34 «Стрела-10», АРС-14). Запланирован интерактивный показ современной экипировки воина-десантника, средств оптического наблюдения, переносных средств связи. Пройдет показ парашютной системы Д-10 (Д-6), З-5, «Арбалет», демонстрация многокупольных систем, смонтированных на различных типах военной техники.

Будет работать полевая кухня, выездные торговые точки. Кроме этого, на площадке мероприятия отроется информационный пункт в рамках проведения акции «Служба по контракту в 76 гв дшд – твой выбор!».