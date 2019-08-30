ФОТОФАКТ: Необычные элементы оформления клумбы в Пскове

17:51, 30 августа 2019, ПАИ

Жители одной из улиц Пскова удивляют прохожих — клумба во дворе многоквартирного дома стала своего рода арт-объектом. Прохожие с любопытством рассматривают не столько цветы, выращиваемые жильцами. Сколько элементы оформления палисадника. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, во дворе по улице Новоселов предприимчивые жильцы соорудили ограждение из стеклянных бутылок.

Все они пустые. Преимущественно зеленого и коричневого цвета. Автор «проекта» не удосужился даже снять этикетки, поэтому при желании можно узнать, что некогда хранилось в этой таре.

Бутылки заботливо воткнуты горлышками в землю. Всего их около сотни.

Не так давно о другом не менее интересном арт-объекте написали псковичи на сайте губернатора — это клумбы, для которых использовали отслужившие свой век автомобильные покрышки — около полусотни штук.