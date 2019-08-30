Сотрудники СИЗО-2 побывали на обзорной экскурсии в Великих Луках

19:48, 30 августа 2019, ПАИ

В рамках воспитательной и культурно-просветительской работы с личным составом следственного изолятора №2 УФСИН России по Псковской области, состоялась обзорная экскурсия для сотрудников учреждения по городу Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Экскурсия началась с памятника Александру Матросову, где заведующая Центром патриотических инициатив Елена Кондратович рассказала славную историю подвига Александра Матросова.

Подвиг, который он совершил, закрыв своим телом вражескую амбразуру, стал символом самопожертвования и мужества. Героизм Матросова вдохновлял советских воинов во время войны и во все последующие годы. Посмертно 19-летнему бойцу присвоили Героя Советского Союза.

Также экскурсанты посетили Аллею из 24 стел с именами, фотографиями и краткими биографиями Героев Советского Союза – уроженцев города Великие Луки и Великолукского района и обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков в 1942-1943 гг.

Кроме того, сотрудники не обошли стороной и славное боевое прошлое Великих Лук, побывав на бастионах земляной крепости 12 века, которая еще помнит о нашествии Стефана Батория.