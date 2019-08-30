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«Псков-747» обыграл старейший клуб России и вышел на первое место в турнирной таблице

Сегодня, 30 августа, в рамках 7 тура ПФЛ-Запад футбольный клуб «Знамя труда» из Орехово-Зуево принимал на своём поле «Псков-747». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, счёт открыли хозяева в середине первого тайма.

На 29-й минуте пенальти реализовал Дмитрий Калабухов. Через десять минут Игорь Курбанов восстановил равновесие в матче. На 70-й минуте матча нападающий Михаил Севастьянов вывел псковский клуб вперёд. Уже в добавленное время счёт в матче сравнял игрок подмосковной команды Максим Бойчук.

Казалось, что счёт в матче уже не изменится, но «Псков-747» сумел проявить характер и, благодаря голу Владислава Скляра на третьей добавленной минуте, наша команда смогла одержать победу.

Таким образом, после 7 сыгранных матчей «Псков-747» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 14 очков.

Следующий матч псковская команда проведёт 6 сентября на своём поле. Соперником «Псков-747» станет команда из Великих Лук «Луки-Энергия».

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