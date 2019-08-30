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Общество

Житель Псковского района погасил долг после наложенного судебными приставами ограничения на выезд из РФ

Судебные приставы Псковского района взыскали с гражданина материальный ущерб в пользу страховой компании, применив к нему ограничение на выезд из страны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на основании судебного решения Псковского районного суда судебными приставами было возбуждено исполнительное производство о взыскании с участника дорожно-транспортного происшествия материального ущерба в размере 344 тысячи рублей. Взыскателем по исполнительному производству выступала страховая компания.

Продолжительное время должник уклонялся от исполнения решения суда. В связи с этим, ему был вынесен исполнительский сбор, а также ряд мер принудительного взыскания, в том числе запрет на регистрационные действия с имуществом и временное ограничение на выезд из Российской Федерации.

Принудительная мера судебного пристава дала свой результат. Должнику потребовался выезд за границу. Поэтому мера в ограничении на выезд была явным для него препятствием.

Итогом стало то, что жителем Псковского района была произведена выплата материального ущерба перед страховой компанией в полном объеме. Все запреты и ограничения в отношении должника отменены.

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