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Общество

Псковский избирком усилит контроль за процедурой досрочного голосования

Избирательная комиссия Псковской области приняла постановление об усилении контроля за процедурой досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №2 и дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

Также члены избиркома обратили внимание председателя территориальной избирательной комиссии города Пскова Владимира Кротова на необходимость неукоснительного соблюдения требований действующего избирательного законодательства при проведении досрочного голосования. Кроме того, принято решение обратиться к политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов об усилении общественного контроля за ходом досрочного голосования.

Членам Избирательной комиссии Псковской области рекомендовано посещать территориальную избирательную комиссию города Пскова для осуществления мониторинга за ходом досрочного голосования и соответствии его требованиям избирательного законодательства

Как отметил председатель областного избиркома Михаил Иванов, такое решение стало следствием оперативного реагирования Избирательной комиссии Псковской области на поступающие вопросы и информацию о процедуре досрочного голосования в городе Пскове.

Напомним, с 28 августа в Псковской области началось досрочное голосование.

Оно предусмотрено избирательным законодательством для тех избирателей, которые не смогут присутствовать на выборах 8 сентября по уважительной причине. К ним относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие.

Досрочное голосование будет проходить в помещениях территориальных избирательных комиссий с 28 августа по 3 сентября, а с 4 по 7 сентября - в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие и в выходные дни согласно графику их работы.

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