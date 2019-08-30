Готовность к учебному году проверили в образовательных учреждениях псковского УФСИН

21:07, 30 августа 2019, ПАИ

В общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России, расположенных в исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области, прошла проверка готовности к новому 2019-2020 учебному году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В проверке образовательных учреждений принимали участие начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области Елена Куликова, представители производственных, воспитательных, пожарных и строительных служб регионального УФСИН.

По итогам проверки образовательные учреждения были признаны готовыми к началу учебного года.