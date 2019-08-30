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Общество

Волонтёры псковского Красного Креста навещают псковичей- детей войны

Стало хорошей традицией у добровольцев клуба «Волонтёры добра» Псковского Красного Креста проводить визиты внимания на дом к пожилым людям - детям войны. Посещение маломобильных пожилых людей на дому стало возможным благодаря проекту «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны».

Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, социальный работник Красного Креста Любовь Сушилова и геронтоволонтёр Красного Креста Валентина Петренко побывали дома у Раисы Пименовой и рассказали ей о мероприятиях, проводимых в Красном Кресте для пожилых людей - детей войны. Участница проекта с большим вниманием слушала рассказ гостей. При хорошем самочувствии она обязательно станет участвовать в мероприятиях клубов проекта, ведь по характеру псковичка  - весёлая, энергичная и доброжелательная.

Визиты внимания – это просто человеческое отношение, после чего теплее становится на душе, появляется энергия и сила. Визит для Раисы Пименовой стал важным событием, позволившим почувствовать к себе особое внимание и заботу окружающих.

В конце встречи посетители вручили буклеты проекта и небольшие гостинцы, а также пожелали Раисе Егоровне крепкого здоровья.

Напомним, визит внимания состоялся в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

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