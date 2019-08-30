Расчищен фарватер для движения судов между островом Колпино и материком

22:10, 30 августа 2019, ПАИ

Акватория Псковского озера от деревни Шартово, расположенной на острове Колпино, до берега расчищена. Качество работ по расчистке в пятницу, 30 августа, проконтролировали члены рабочей группы при администрации области, которая курирует исполнение региональных проектов по направлению «Экология». Как сообщили Псковскому агнтству информации в пресс-службе администрации региона, в мероприятии приняли участие председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов, депутаты Псковского областного Собрания Виктор Остренко и Геннадий Григорьев (региональный координатор партийного проекта «Чистая страна»), представители органов власти района и волости, подрядных организаций, общественники и жители Круппской волости.

В первую очередь участники рабочей группы на катерах проехали по местам проведения работ. Представитель подрядной организации рассказал, что из Псковского озера извлечено более 23 тыс кубометров донных пород, грунта и ила. «По периметру произведена расчистка, на полях намыва в соответствии с техническими и охранными требованиями были выставлены ограничительные щиты. Вдоль береговой линии также были очищены пути подхода к акватории от камыша и водной растительности», — пояснил директор ООО «Содружество-Строй» Николай Павлов.

Виктор Мусатов подчеркнул, что главной задачей проекта, который был реализован, было обеспечение нормативных требований по охране западного берега Псковского озера.

«Благодаря проделанным работам удалось решить не только вопрос с экологической безопасностью, но повысить на этом участке транспортную доступность и судоходность. Сделанный фарватер позволит обеспечить необходимый по техническим требованиям уровень подхода малых судов к острову Колпино. Это предоставит для жителей больше возможностей для использования водного транспорта и связи с большой землей. Уже есть положительные отзывы от местных жителей, воспользовавшихся водными путями движения на участке», — отметил Виктор Мусатов.

На острове Колпино три населенных пункта, постоянное население которого составляет около 260 человек. В летний период времени число жителей значительно возрастает.

Председатель Комитета также подчеркнул, что выполнение природоохранных мероприятий по расчистке водных объектов улучшает экологическое состояние не только в границах акватории, но и на прилегающей территории, что положительным образом скажется на местах гнездования редких видов птиц и нерестилища рыб. В перспективных планах, заметил Виктор Мусатов, проведение работ по расчистке реки Великой и Псковы, где в числе прочих будут решены задачи по предотвращению подтопления и расчистке берегов и акватории от растительности.

В свою очередь глава Круппской волости Светлана Жирнова рассказала, что муниципалитет планирует принять участие в благоустройстве территории, в том числе и с привлечением жителей. «Это место после проведения работ уже стало площадкой для отдыха молодежи. В этом году мы посадим деревья, поставим скамейки и будем поддерживать здесь чистоту», — пообещала она.

В завершение мероприятия все участники рабочей группы обсудили дальнейшие перспективы реализации водохозяйственных мероприятий Псковской области, запланированные до 2024 года.

Отметим, расчистка Псковского озера в районе деревни Шартово Печорского района Псковской области выполнена по заказу комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Западный берег Псковского озера является памятником природы Псковской области, в первую очередь, ценность представляют прибрежная акватория, прилегающие к берегу острова, водно-болотные угодья с различными условиями обитания для водоплавающих и околоводных видов птиц. Многие из видов занесены в Красную книгу РФ 2001. В целях обеспечения охраны на территории памятника природы установлены запреты на деятельность влекущую за собой нарушение его сохранности, такими как загрязнение территории отходами, сброс в озеро стоков, уничтожение редких видов растений и животных.