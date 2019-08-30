Воспитанники Печорского центра помощи детям участвуют в фестивале Fairplay Football в Польше

22:28, 30 августа 2019, ПАИ

Шестеро воспитанников Печорского центра помощи детям участвуют в международном футбольном фестивале в Польше. Поездка детей проходит в рамках проекта «Мяч Дружбы», который Псковское областное отделение Российского детского фонда реализует при поддержке FIFA Foundation и Фонда президентских грантов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Фестиваль Fairplay Football проходит в Польше с 26 августа по 1 сентября. Его организатор - польская организация MSIS (Молодежный центр спортивных инициатив). Кроме делегации из Пскова, в фестивале участвуют юные футболисты из Польши, Германии и Израиля. Событие приурочено к 80-летию с момента начала Второй Мировой войны. Основная идея мероприятия - показать, как общение, дружба и игра могут объединять представителей разных стран и культур.

Первые три дня поездки подопечные Печорского Центра помощи детям провели в небольшом городе Мронгово. Они познакомились с другими гостями фестиваля, устроили вечер культуры с национальными танцами и угощениями, а в среду сыграли небольшой подготовительный турнир «Кубок мэра Мронгово». Дети играли в football3 - разновидность футбола, где игроки сами придумывают интересные правила и играют на поле без рефери. Это учит их ответственности и пониманию того, что любой конфликт на поле они можно разрешить мирно. После матча дети обсуждают игру и выставляют друг другу баллы за честную игру - победить можно не только благодаря голам, но и благодаря достойному поведению на поле.

Оставшиеся дни поездки участники фестиваля проведут в Варшаве. Их ждёт поход по музеям и ещё один турнир football3 - на этот раз в каждой команде будет по одному участнику из каждой делегации. Ребята уже подготовились - каждая команда разработала для себя дизайн футболок и разукрасила для себя форму. Турнир состоится в Варшаве 31 августа.