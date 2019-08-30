Псковичей приглашают привиться от гриппа
Псковская городская поликлиника проведёт выездную вакцинацию против гриппа с 31 августа по 6 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в поликлинике.
31 августа мобильный ФАП (автобус гос. номер В 862 КР 60) будет находиться с 10.00 до 17.00 на территории ТК «Империал» (город Псков, ул. Коммунальная, д.41).
Со 2 по 6 сентября мобильный ФАП (автобус гос. номер В 862 КР 60) будет находиться с 10.00 до 15.00 на территории «Маяк» (город Псков, Рижский проспект, д.40б)
Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.