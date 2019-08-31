80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в Пскове

08:55, 31 августа 2019, ПАИ

31 августа в Пскове отмечают 80-летие со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. В мероприятиях, которые начнутся в 11:00, примут участие порядка 900 десантников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Торжественные мероприятия пройдут на набережной «Флотской славы» реки Великой. Десантники продемонстрируют тактический эпизод по захвату объекта незаконного вооруженного формирования с форсированием реки Великой. Разведчики соединения продемонстрируют навыки рукопашного боя в показательных выступлениях.

Горожане смогут побывать на выставке образцов вооружения и военной (специальной) техники Воздушно-десантных войск (БМД-2, ВТР-82а, 2с25 «Спрут», «Гусар», БМ9А34 «Стрела-10», АРС-14). Запланирован интерактивный показ современной экипировки воина-десантника, средств оптического наблюдения, переносных средств связи. Пройдет показ парашютной системы Д-10 (Д-6), З-5, «Арбалет», демонстрация многокупольных систем, смонтированных на различных типах военной техники.

Будет работать полевая кухня, выездные торговые точки. Также состоится акция «Служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!», где любой желающий сможет узнать о правилах прохождения военной службы по контракту и пройти первичные мероприятия для поступления на службу.

По окончании торжественного мероприятия состоится праздничный концерт творческих коллективов соединения, в том числе ВИА «Голубые молнии».