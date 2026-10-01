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Когда придут первые морозы, судили по сегодняшнему дню

Память двух мучениц – Софии и Ирины отмечает православная церковь в этот день. Они жили в Египте в III веке, и были казнены во времена императора Аврелиана, пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Люди наблюдали: если бурьяны высоки, то это сулило зимой много снега. А ещё смотрели за журавлями: если они начинали улетать в тёплые края, то на Покров ждали первых серьёзных морозов. Если журавлей видно не было, то считалось, что до Артемьева дня ни одному морозу не бывать.

На Руси было принято собирать и сушить шиповник. Плоды использовали и в кулинарных, и в лечебных целях. Например, из него готовили витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Из ягод варили варенье, кисель, делали желе, мармелад, повидло.

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