Не откладывайте визит: в Псковской детской больнице снова лечат грыжи по «золотому стандарту»

08:20, 01 октября 2026, ПАИ

Лапароскопическое грыжесечение у детей возобновилось в Детской областной клинической больнице. После перерыва детские хирурги больницы вновь выполняют лапароскопические операции по удалению паховых грыж. Это современная малоинвазивная методика, которая уже стала «золотым стандартом» в детской хирургии, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Как отмечают специалисты, паховая грыжа у детей – одна из самых частых причин для плановой хирургической операции. Она носит врождённый характер и не проходит самостоятельно, а риск ущемления делает оперативное лечение необходимым.

«Если у вашего ребёнка диагностирована паховая грыжа – не откладывайте обращение к детскому хирургу», – призвали псковских родителей.

Ранее сообщалось, что ключи от 20 новых отечественных автомобилей марки Lada Largus комплектации «Медицинская служба» вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников руководителям восьми медицинских учреждений региона, в структуре которых есть отделения неотложной и паллиативной помощи.