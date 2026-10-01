Сильный туман накрыл Псков

07:17, 01 октября 2026, ПАИ

Сильный туман накрыл Псков утром 1 октября. Сегодня по региону прогнозируют переменную облачность без осадков, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Днём воздух прогреется до 14...19 градусов.

Единый телефон вызова экстренных служб – 112.