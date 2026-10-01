Против вирусов: профилактику сезонных заболеваний обсудят в медиацентре ПАИ

09:00, 01 октября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый сезонным заболеваниям и их профилактике, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 1 октября, в 10:00.

Какие штаммы гриппа циркулируют в регионе в этом сезоне и ожидается ли приход новых разновидностей вируса? Какие меры профилактики наиболее эффективны для защиты детей школьного и дошкольного возраста в период учебного года? Зафиксированы ли случаи завоза новых нетипичных для региона инфекций из туристических поездок? Что делать работодателю, если значительная часть коллектива ушла на больничный?

Об этом и многом другом расскажет заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко.