Против вирусов: профилактику сезонных заболеваний обсудят в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый сезонным заболеваниям и их профилактике, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 1 октября, в 10:00.
Какие штаммы гриппа циркулируют в регионе в этом сезоне и ожидается ли приход новых разновидностей вируса? Какие меры профилактики наиболее эффективны для защиты детей школьного и дошкольного возраста в период учебного года? Зафиксированы ли случаи завоза новых нетипичных для региона инфекций из туристических поездок? Что делать работодателю, если значительная часть коллектива ушла на больничный?
Об этом и многом другом расскажет заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко.
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