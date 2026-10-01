Почему отдых усиливает желание уволиться, объяснила эксперт

09:15, 01 октября 2026, ПАИ

Сезон отпусков традиционно оборачивается для компаний ростом увольнений. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора исследовательской компании Happy Job Лилию Жигулёву.

Как отметила эксперт, отпуск даёт человеку паузу, чтобы отстраниться от рутины и по-новому взглянуть на свою работу. В повседневной гонке сотрудник редко находит время оценить, устраивают ли его зарплата, нагрузка, отношения с начальством и перспективы. На отдыхе накопившееся недовольство ощущается острее, а возвращение к забитой почте и лавине задач только усиливает контраст. Впрочем, первые дни не показатель: чтобы войти в ритм, нужно время.

По мнению Лилии Жигулёвой, тревожный сигнал, если и через одну-две недели интерес и энергия не вернулись. Сотрудник отстраняется от команды, перестаёт участвовать в долгосрочных проектах и предлагать идеи, начинает присматриваться к другим работодателям и сравнивать условия. Но по отдельным признакам выводы делать нельзя: причиной могут быть выгорание, конфликт с руководителем или личные обстоятельства. Смотреть нужно на совокупность факторов и на то, как человек ведёт себя обычно.

В группе риска те, кому давно не повышали зарплату, не давали новых задач и не выстраивали карьерный путь, а также те, кто сталкивается с переработками и нарушенными обещаниями. Если перемены в поведении затянулись, специалист советует руководителю поговорить с сотрудником лично, но не начинать с вопроса об увольнении – лучше обсудить нагрузку, интерес к задачам, планы и поддержку. Часто ситуацию спасают перераспределение задач, обратная связь, предоставление большей самостоятельности или разговор о перспективах. Сложнее удержать тех, кто уже давно принял решение или потерял доверие к компании.

Отдельно эксперт предостерегает от типичной ошибки – возвращения человека из отпуска сразу в поток срочных дел. Это лишь подогревает недовольство. Главное – дать ощущение ясности, контроля и влияния на результат, заключила специалист.