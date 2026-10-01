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Общество

Воду отключат в нескольких домах Великих Лук 1 октября

Водоснабжение отключат в нескольких домах Великих Лук 1 октября. Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Фото: ПАИ

Отключение затронет район улиц Маршала Жукова – Свободы. Ограничения начали действовать с 09:00 и продлятся до окончания работ.

В зону отключения попали частные дома в проезде Заречном (дома 5, 7, 8), на улицах Заречной (дома 24, 21/11, 17, 15, 13/7, 5, 7, 11/10, 29, 37, 39, 41, 41а, 38), Новосокольнической (дома 19, 21, 23, 25, 27, 27а кв.1, 2, 50, 50а, 52а, 5 кв.1, 2, 7, 7а, 7б, 17а, 17б), Маршала Жукова (дом 23/1), Свободы (дома 12/21 кв.1, 2, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 22, 24, 26/1, 27а, 30/2, 32, 33, 29, 34, 36а, 48, 36, 38, 40, 35, 38а, 40а, 41), в проезде Беговом (дома 9, 7, 5, 3), переулках Тихом (2/4, 3, 6) и Кулибина (2а, 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 17, 6/1, 8, 10, 12/6).

Также без воды останутся жилые дома на улице Маршала Жукова (4, 15а, 17, 17к1, 17к3, 19, 19к1, 19к2, 19к3, 20, 22к1, 24, 26к1, 26/13).

Отключение затронет водоразборные колонки на улицах Заречной, 22, Новосокольнической, 19, Маршала Жукова – в переулке Кулибина, Свободы 20, 26/1.

Кроме того, в зону отключения попали автомойка ИП В. В. Афанасьева на улице Маршала Жукова, общество автомобилистов (улица Маршала Жукова, 26, корпус 1), магазины (улица Маршала Жукова, 17а), МО МВД России «Великолукский» (улица Новосокольническая, 17), Следственное управление России (улица Новосокольническая 17б), МП «Зеленхоз» (улица Новосокольническая, 1), ТСН «Ветеран», ООО «Мехком» (улица Новосокольническая, 17а) и ОАО «Велспецмонтаж».

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