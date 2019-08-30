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Спорт

В Пскове стартует двухдневное первенство по гребле на байдарках и каноэ

31 августа в Пскове стартует двухдневное первенство Псковской области по гребле на байдарках и каноэ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования пройдут на базе детско-юношеской спортивной школы «Ника» на улице Воеводы Шуйского, 9. 31 августа заплывы начнутся в 11:00, 1 сентября – в 10:00.

Соревнования будут проходить среди девушек и юношей в четырех возрастных категориях: 2007 года рождения и младше, 2005-2006 годов рождения, 2003-2004 годов рождения, 2002-2001 годов рождения. На первенстве встретятся спортсмены из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Архангельска. Порядка 100 человек продемонстрируют свои умения в одиночном зачете и в «двойках» на байдарках и каноэ.

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