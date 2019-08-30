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Общество

Родители студентов имеют право на повышенный размер пенсии, напоминают в УПФР по Псковской области

В преддверии нового учебного года УПФР в городе Пскове и Псковском районе напоминает, что пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-студенты, имеют право на повышенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Отметим, что страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части. Общеустановленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на сегодняшний день составляет 5334 рубля 19 копеекв месяц. В повышенном размере при наличии, например, на иждивении одного ребенка, который проходит обучение, она составит 7112 рублей 25 копеек в месяц. То есть, пенсия «подрастет» на 1778 рублей 06 копеек.

По закону на каждого иждивенца (но не более чем на трех) пенсионер получает повышенную фиксированную выплату к пенсии. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена и маме, если она вышла на заслуженный отдых, и отцу, если он уже пенсионер.

На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителей устанавливается независимо от факта учебы. А после 18-летия назначение выплаты можно продлить до наступления возраста 23 лет, если предоставить в территориальные органы Пенсионного фонда России свидетельство о рождении ребенка и справку из учебного заведения об обучении на очном отделении.

Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии носит заявительный характер и производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами.

Как только студент прекращает обучение или переводится на заочное отделение, выплаты должны быть прекращены. О факте завершения обучения на дневном отделении необходимо проинформировать Пенсионный фонд РФ не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств.

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