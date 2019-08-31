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Общество

Вечеринки на открытом воздухе проведёт ПсковГУ и Дом офицеров в первый день осени

1 сентября ПсковГУ на площадке у Троицкого моста впервые устроит вечеринку на открытом воздухе не только для своих студентов, но и для всех желающих, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

С 11:00 до 18:00 гости смогут посетить интерактивные площадки - творческую, историческую, спортивную, развлекательную, фотозону, а также потанцевать под диджей-сеты.

Все гости получат импровизированные зачетные книжки с наименованием интерактивных площадок. Тех, кто пройдёт все площадки и получит отметки в зачётку, наградят сувенирами и подарками. Здесь же первокурсники смогут записаться в творческие и спортивные коллективы, стать волонтёрами, вступить в профсоюз, найти друзей среди иностранных студентов и примерить их национальные костюмы.

Гостей праздника ожидает концертная программа с участием художественных коллективов университета «Вдохновение», «Аллегория» и «Лад», а также городских коллективов «Space Dance Company», «Школа танцев Dance Family» и «Хоть отбавляй!». На закрытии праздника выступит псковская группа «Образцовый квартал». Мероприятие завершится вечеринкой «Краски Холи». На площадке Дня знаний будет работать фуд-корд с пончиками и кофе.

В этот же день Дом офицеров организует праздник «Прощай лето - здравствуй школа!». С 11:00 до 16:00 в сквере у Дома офицеров участники праздника смогут поиграть в любимые игры «Резиночка», «Классики» и «Ручеек», посоревноваться на «Веселых стартах», покататься на аттракционах и попробовать сладкое угощение. В 13:00 состоится концерт детских и взрослых коллективов учреждения. Свое мастерство зрителям покажут детская вокальная студия «Позитив» и молодежный театр «Гротеск». Интерактивной программой юных зрителей порадует артист Виталий Зубков.

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