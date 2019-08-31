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Общество

Выставка «SETO VALGÕ. Сетоское белое» открыта в Сигово

Фото с сайта https://geocaching.su

В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района открылась выставка «SETOVALGÕ. Сетоское белое». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

На выставке представлены работы эстонской художницы Эвелин Урм. На полотнах изображены узоры сетоского кружева, которые получили современную форму. Узоры были найдены в старых тетрадях и дневниках с образцами кружев. 

На выставке можно увидеть кружева, связанные женщинами Изборска и округи. "Сказочные переплетения складывались в волшебный мир цветов, зверей и птиц. Каждый дом украшали салфетки, занавески, покрывала и скатерти домашнего изготовления из сплетенных или сшитых нитей, уникальные благодаря затейливости женской фантазии, неповторимые по вариациям из сочиненных или подсмотренных узоров", - рассказали в музее.

Выставка будет работать ежедневно до 28 сентября 9:00 до 17:00.

8 (81148) 96 602

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