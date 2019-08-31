Эстония решила сэкономить на обустройстве границы с Россией

15:08, 31 августа 2019, ПАИ

Правительство Эстонии одобрило снижение стоимости обустройства границы с Россией, сообщает агентство «Спутник».

Альтернативный вариант проекта, предложенный министром внутренних дел Мартом Хельме, предполагает уменьшение числа компонентов инфраструктуры, что делает проект менее затратным. Согласно новым подсчетам, строительство восточной границы обойдется в 130 миллионов евро, что на 57,5 миллионов меньше, чем изначально.

При этом правительство решило выделить на строительство наземного участка границы дополнительные 12 миллионов евро. В целом, как заверил премьер-министр Юри Ратас, новый план основывается на уточненных расчетах и более четких потребностях, но это не означает никаких послаблений в качестве границы или вопросах безопасности.

Правительство Эстонии одобрило детальный проект обустройства границы с Россией в марте 2016 года. В зависимости от особенностей ландшафта и природных условий будет возведен забор высотой 2,5 метра на протяжении примерно 90 километров сухопутной границы. На границе будет также установлена современная охранная система, препятствующая незаконному пересечению границы, а также трансграничной преступности.