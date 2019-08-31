31 августа псковичи могут последний раз посмотреть на закат со смотровой площадки Власьевской башни

12:27, 31 августа 2019, ПАИ

31 августа - день, когда псковичи могут последний раз посмотреть на закат со смотровой площадки Власьевской башни Псковского кремля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, с 1 сентября график работы площадки изменится.

Сегодня она работает с 11:00 до 21:00. Билеты продаются в кассе Власьевской башни (улица Кремль, 7) до 20:30. А уже с первого числа попасть сюда можно будет со среды по воскресенье с 11:00 и лишь до 18:00. Понедельник, вторник - выходные дни. Билеты на смотровую площадку можно будет приобрести до 17:30.

Попасть во Власьевскую башню можно с территории Довмонтова города. Дополнительная информация по телефону 8 (8112) 72-45-74.