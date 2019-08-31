Роскачество подготовило список советов по правильному приготовлению домашней картошки фри и чипсов

16:42, 31 августа 2019, ПАИ

Роскачество напомнило о том, что в картошке фри и чипсах содержатся вредные вещества, и подготовило рекомендации, которые помогут минимизировать риски при их приготовлении дома.

Сначала следует очистить картошку и подержать ее от одного до двух часов в воде перед тем, как ее жарить. Так в картофеле сократится количество крахмала, а в уже жареном продукте уменьшится содержание акриламида - токсичного вещества, которое образовывается в крахмалосодержащих продуктах при обжаривании или выпекании с использованием высокой температуры (выше 120 градусов). Не рекомендуется запекать и жарить картофель до коричневой корочки, следует лишь обжарить до слегка золотистого цвета. В Роскачестве советуют нарезать картофель более толстыми ломтиками - исследования показали, что в ломтиках 14 на 14 мм содержится меньше акриламида, чем в ломтиках 8 на 8 мм.

Эксперты напомнили, что в начале 2000-х годов стало известно о естественном возникновении в пище акриламида при ее приготовлении, тогда европейские ученые выявили его наличие в готовых блюдах. Возникновение вещества происходит в ходе ряда химических реакций аминокислот с сахарами при нагревании. Согласно сравнительному анализу данных Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, по распространенности акриламида в 24 странах (Европы и Северной Америки), основными группами содержащих акриламид пищевых продуктов являются пончики, кондитерские изделия, картофель фри, картофельные чипсы, кофе, кукурузные хлопья (в виде палочек), содержащие в своем составе сахар и крахмал. Подчеркивается, что самое высокое содержание акриламида обнаружено в жареном картофеле, чипсах, и картофеле, приготовленном во фритюре.

При поедании чипсов и снеков, выпечки и жареного мяса в организм человека может попадать несколько микрограммов акриламида. Как стало ясно в результате дополнительных исследований, слишком высокие концентрации акриламида могут негативно влиять на здоровье и оказывать канцерогенный эффект, в частности на репродуктивные органы.