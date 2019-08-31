Жители Великих Лук просят губернатора открыть в городе аквапарк

15:38, 31 августа 2019, ПАИ

Великолучане просят губернатора Псковской области Михаила Ведерникова открыть в городе аквапарк. Сообщение с такой просьбой на сайте главы региона оставила жительница Великих Лук Марина Грушецкая.

«Хотелось бы в нашем городе Великие Луки, чтобы открыли Аквапарк. Как такового развлечения в городе нет», - отметила она.

По ее словам, ближайшие аквапарки находятся в Пскове, Петербурге, Москве и Минске. «Это довольно для нашего города небюджетная идея ездить туда. Думаю, аквапарк принесёт много радости и развлечения как для жителей города, так и для ближайших районов», - подытожила великолучанка.

В комментариях её также поддержали другие пользователи сайта: «Это замечательная идея. Аквапарк э- то весело, тем более в зимние холодные дни, когда за окном идет снег, а ты бегаешь в купальнике и купаешься. Наши дети будут чаще развлекаться. Походы с родителями на каникулах - это же здорово! Хотя бы маленький аквапарк, чтоб было горок пять, и всем будет незабываемое счастье».