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Спорт

Шахматисты со всей страны прибыли в Великие Луки на турнир «Рапид Гран-При»

В Великих Луках впервые проходит один из этапов популярного и престижного в России шахматного турнира — «Рапид Гран-При России». С 31 августа по 2 сентября участники разыграют основные партии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Попробовать свои силы приехали более 60 шахматистов из Москвы, Санкт- Петербурга, Хабаровского края, Северной Осетии, Алании, Тататрстана, а также Тверской, Вологодской, Новгородской областей.

В соревнованиях принимают участие восемь гросмейстеров, в том числе двухкратный чемпион России Александр Морозевич, чемпион Европы Александр Мотылев, чемпион России Евгений Алексеев, чемпионка мира Александра Мальцевская.

Результаты всероссийского соревнования будут зачтены в международном шахматном рейтинге ФИДЕ. Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч рублей.

Турнир приурочен к 220-летию со дня рождения выдающегося шахматиста, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии Александра Петрова. Он являлся автором первого русского учебника по шахматам и дебюта «Русская партия» или «защита Петрова». Такое решение приняли руководители Российской шахматной федерации и Федерации шахмат Псковской области Марк Глуховский и Дмитрий Шахов при поддержке президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Поддержку турниру оказывает комитет по спорту Псковской области и региональная Федерация шахмат.

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