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Общество

Осень в Псковской области начнётся с жаркой сухой погоды

1 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал  ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью +8…+13, днем +21…+26 градусов. Атмосферное давление высокое.

2 сентября, в понедельник, ожидается ясная погода. Ночью термометры покажут +12...+14, днем +26...+28 градусов. Будет дуть южный умеренный ветер. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

3 сентября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +15...+17, днем +19...+21 градус. Подует северо-западный ветер.

4 сентября прогнозируется малооблачная погода, пройдёт небольшой дождь. Ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22 градуса. Ветер сменится на юго-западный.

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