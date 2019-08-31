Осень в Псковской области начнётся с жаркой сухой погоды

18:02, 31 августа 2019, ПАИ

1 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью +8…+13, днем +21…+26 градусов. Атмосферное давление высокое.

2 сентября, в понедельник, ожидается ясная погода. Ночью термометры покажут +12...+14, днем +26...+28 градусов. Будет дуть южный умеренный ветер. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

3 сентября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +15...+17, днем +19...+21 градус. Подует северо-западный ветер.

4 сентября прогнозируется малооблачная погода, пройдёт небольшой дождь. Ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22 градуса. Ветер сменится на юго-западный.