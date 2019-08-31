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Михаил Ведерников поздравил псковских десантников и их семьи с 80-летием со дня образования 76-й дивизии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с 80-летием со дня образования 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с торжественного митинга на набережной «Флотской славы» в Пскове.

«Сегодня мы поздравляем с 80-летием нашу легендарную дивизию. Это знаменательная дата для всей России. К десантному братству так или иначе имеет отношение каждая семья, - отметил глава региона. - Бойцы дивизии неоднократно совершали подвиги в России и за рубежом. От всей души поздравляю с праздником!»

Михаил Ведерников заверил, что администрация региона продолжит помогать семьям военнослужащих, в частности с трудоустройством жён военных, выплатой необходимых пособий. Губернатор также упомянул, что запланирован ремонт памятника, установленного в Черёхе в честь 6-й роты.

«Десантники занимают значимое место в защите страны, а награды дивизии - яркое тому подтверждение. Спасибо за службу и с праздником!» - подытожил Михаил Ведерников.

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