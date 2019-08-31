Игорь Каплий: Псковскую дивизию знают во всех уголках мира

11:35, 31 августа 2019, ПАИ

Командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, полковник Игорь Каплий поздравил сослуживцев с 80-летием соединения. Об этом с торжественного митинга на набережной «Флотской славы» передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«80 лет дивизия в строю, 80 лет выполняет свои задачи, но и сегодня боевой путь не завершён. Сегодня мы узнаваемы везде, во всех уголках мира нас знают как Псковскую дивизию. Сегодня дивизия - это новые современные виды вооружения, но без военнослужащих всё это - ничто. Благодарю за службу! Я горжусь вами, горжусь, что служу в 76-й дивизии. Мы не подведём, и пусть все знают - с нами нужно дружить», - сказал Игорь Каплий.

Он также поблагодарил ветеранов дивизии и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку: «Можете рассчитывать на нас!»

К поздравлениям присоединился и заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец. От имени командующего ВДВ он поздравил дивизию с праздником, подчеркнув, что она прошла славный путь. «Крепкого здоровья, успехов в боевой подготовке. Честно служите на благо России», - пожелал Алексей Наумец.