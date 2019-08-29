Сосед по общежитию украл с карты великолучанки 16 тысяч рублей

13:39, 31 августа 2019, ПАИ

Сосед по общежитию украл с карты 38-летней великолучанки 16 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При оплате покупок в магазине женщина обнаружила, что на её карте недостаточно денежных средств, и обратилась в полицию. Оказалось, что списание денежных средств со счета происходил с 17 по 19 августа. Потерпевшая вспомнила, что в эти дни к ней в гости приходил сосед по общежитию.

Через некоторое время 31-летний злоумышленник был найден. Он рассказал полицейским, что украл деньги с помощью мобильного телефона хозяйки. Воспользовавшись отсутствием женщины в комнате, похититель зашел в приложение мобильного банка и перевел деньги на свою карту.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.