Скончался экс-руководитель ГАИ Псковской области

12:00, 31 августа 2019, ПАИ

Ушел из жизни полковник милиции в отставке, заслуженный работник МВД, бывший руководитель Госавтоинспекции УВД Псковской области Фридрих Тиханов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фридрих Тиханов возглавлял региональную Госавтоинспекцию с 1 ноября 1973 года по 1 июня 1994 года. «Он был руководителем с большой буквы, его главными качествами были преданность выбранному делу, деловая инициатива, исполнительность и принципиальность. Свою службу он начал с простого инспектора и благодаря высоким деловым качествам сумел возглавить службу ГАИ. При участии Фридриха Михайловича было построено здание областного ГИБДД, организовано вертолетное патрулирование на федеральных трассах области, сохранены сотни жизней», - рассказали в пресс-службе.

Прощание с Фридрихом Тихановым состоится 1 сентября в 10:00 у здания областного ГИБДД в Пскове на улице Труда, 75.