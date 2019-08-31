0
15:49
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:38
Жители Великих Лук просят губернатора открыть в городе аквапарк
11:24
Михаил Ведерников поздравил псковских десантников и их семьи с 80-летием со дня образования 76-й дивизии
08:55
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в Пскове
17:56
Праздничные мероприятия в честь 80-летия 76-й десантно-штурмовой дивизии начнутся в 11 часов
16:41
Автобусы в районах улиц Никольской и Владимирской пойдут не раньше 2022-2023 годов
15:30
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
Еще новости
Общество

Скончался экс-руководитель ГАИ Псковской области

Ушел из жизни полковник милиции в отставке, заслуженный работник МВД, бывший руководитель Госавтоинспекции УВД Псковской области Фридрих Тиханов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фридрих Тиханов возглавлял региональную Госавтоинспекцию с 1 ноября 1973 года по 1 июня 1994 года. «Он был руководителем с большой буквы, его главными качествами были преданность выбранному делу, деловая инициатива, исполнительность и принципиальность. Свою службу он начал с простого инспектора и благодаря высоким деловым качествам сумел возглавить службу ГАИ. При участии Фридриха Михайловича было построено здание областного ГИБДД, организовано вертолетное патрулирование на федеральных трассах области, сохранены сотни жизней», - рассказали в пресс-службе.

Прощание с Фридрихом Тихановым состоится 1 сентября в 10:00 у здания областного ГИБДД в Пскове на улице Труда, 75.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31 августа 2019
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жители Великих Лук просят губернатора открыть в городе аквапарк
31 августа 2019
Жители Великих Лук просят губернатора открыть в городе аквапарк
Михаил Ведерников поздравил псковских десантников и их семьи с 80-летием со дня образования 76-й дивизии
31 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил псковских десантников и их семьи с 80-летием со дня образования 76-й дивизии
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в Пскове
31 августа 2019
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии отмечают в Пскове
Праздничные мероприятия в честь 80-летия 76-й десантно-штурмовой дивизии начнутся в 11 часов
30 августа 2019
Праздничные мероприятия в честь 80-летия 76-й десантно-штурмовой дивизии начнутся в 11 часов
Автобусы в районах улиц Никольской и Владимирской пойдут не раньше 2022-2023 годов
30 августа 2019
Автобусы в районах улиц Никольской и Владимирской пойдут не раньше 2022-2023 годов
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
30 августа 2019
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
30 августа 2019
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе

Идет загрузка...